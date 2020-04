64 tysiące złotych na pomoc dla szpitali. Rekordowa zbiórka parafii św. Michała w Opolu-Półwsi

Formalnie akcja została zakończona – mówi ks. Rafał Siekierka, proboszcz parafii - ale jeśli ktoś zechce jeszcze wpłacić, będziemy kontynuować zakupy. Wszystkie wpłaty razem przyniosły 63 tysiące 910 zł. Z tego dotychczas wydaliśmy 59 tysięcy 272 złote, czyli prawie wszystko.

Za te pieniądze parafia zakupiła 1159 profesjonalnych masek N-95, 329 przyłbic, 400 fartuchów ochronnych oraz 300 maseczek chirurgicznych. Pomoc ta trafiła do Szpitala Wojewódzkiego w Opolu przy ul. Katowickiej, na oddziały ortopedii i pediatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Witosa, do ZOL-u w Głuchołazach oraz do sióstr kamilianek w Opolu-Sławicach.