8 wyjątkowych łakoci na wielkanocny stół. Te przysmaki zawsze się udają! Mirela Mazurkiewicz

Zbliżająca się Wielkanoc to wyzwanie dla gospodyń. Niektóre już od wielu tygodni opracowują menu na ten wyjątkowy czas w roku. Odkurzają przepisy przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie, eksperymentują i udoskonalają receptury, a także wyszukują najlepszej jakości produkty, bo to one są podstawą udanych wypieków i pozwalają oczarować smakami swoich gości. Inspiracją dla niektórych jest bogactwo przepisów znalezionych w internecie. W obu przypadkach receptury różnią się poziomem trudności, dlatego początkujące gospodynie zwykle zabierają się do dzieła z duszą na ramieniu, obawiając się, że pieczenie zakończy się spektakularną klapą. Wychodząc im naprzeciw przygotowaliśmy proste przepisy, za sprawą których wyczarujecie wyjątkowe smakołyki. Polecamy je również doświadczonym paniom domu, bo efekt jest… Zresztą przekonajcie się sami.