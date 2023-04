Afrykański Pomór Świń. Wojewoda wysyła myśliwych na wojnę z zarazą

Afrykański Pomór Świń rozlewa się po Opolszczyźnie. Ta zakaźna choroba jest śmiertelna dla dzików, które ją roznoszą w środowisku. Jeśli wirus przedostanie się do hodowli trzody chlewnej, trzeba wybijać całe stada, co powoduje ogromne straty gospodarcze w rolnictwie. U nas jeszcze do tego nie doszło, ale na wschodzie Polski odtwarzanie wytrzebionych gospodarstw jest bardzo trudne.

Jedną z podstawowych metod zapobiegania zarazie jest ograniczanie populacji i migracji dzików. Docelowo władze chcą, aby jeden dzik przypadał na 10 kilometrów kwadratowych terenu. Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski właśnie wydał kolejne rozporządzenie, w którym nakazuje prawie 150 kołom Polskiego Związku Łowieckiego w województwie odstrzelenie do końca roku 2,6 tysiąca sztuk dzików.

Najwięcej na południu województwa, tam koła mają wyznaczony limit nawet na poziomie 60 – 100 sztuk.