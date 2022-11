Akcja "Serce od serca" w Opolu - Amazonki szyły specjalne poduszki dla kobiet po mastektomii

Projekt „Serce od serca” polega na szyciu poduszek w kształcie serca, które wspierają rehabilitację pacjentów po mastektomii na każdym etapie – zarówno zaraz po operacji, jak i wtedy, gdy operacja była wcześniej. Wycięcie węzłów chłonnych zaburza krążenie limfy. Noszenie poduszki pod pachą powoduje, że opuchlizna maleje albo znika. Poduszka może łagodzić ból nacięcia chirurgicznego, chronić przed przypadkowymi uderzeniami, pomagać w łagodzeniu obrzęku i zmniejszać napięcie barku.

- Do wypełnienia mamy ponad 170 specjalnych poduszek w kształcie serca, które pomagają w rehabilitacji kobietom po mastektomii, czyli usunięciu piersi. One pozwalają przetrwać najgorszy czas po operacji, kiedy wszystko boli. Ich kształt to ułatwia, ale niesie też nadzieję i jest wyrazem wsparcie - mówi Beata Ryx, prezeska Opolskich Amazonek.