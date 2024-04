Aleksandrówka reaktywacja. Stuletnie prewentorium odzyska blask? Zakończył się ważny etap remontu

- Kolejne fundusze będą potrzebne po to, aby uruchomić placówkę. W tym momencie nie możemy jeszcze mówić o zadaniach rehabilitacyjnych, jakie będą tutaj realizowane ponieważ to już kwestia umowy z NFZ. Co to może być? Wiadomo, propozycje się zmieniają. Była mowa o chorobach płuc, o rehabilitacji pocovidowej, onkologicznej, dzisiaj bardzo dużo się mówi o psychiatrii dziecięcej – mówi Andrzej Kurczkieicz, starosta nyski.