Radni z Lewina Brzeskiego chcą zmian w przepisach. Chodzi o większe możliwości egzekwowania długów wobec gminy

Rada Lewina Brzeskiego skierowała do Sejmu petycję i teraz prosi innych samorządowców i podjęcie podobnych uchwał. Chodzi o zmianę Kodeksu Postępowania Cywilnego, Kodeksu Pracy i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, która ma możliwość dochodzenia roszczeń od osób, które pracują na umowę o pracę, zarabiają najniższą krajową i jest to ich jedyne źródło utrzymania.

Emeryt ma gorzej

Od początku stycznia tego roku minimalne wynagrodzenie krajowe wynosi 4242 zł brutto, co na rękę daje ok. 3,2 tysiąca złotych. Od lipca minimalna płaca wzrośnie do 4300 zł. Brutto. Zupełnie inaczej przez przepisy egzekucyjne są traktowani emeryci. Minimalne świadczenie emerytalne, które jest obecnie chronione przed egzekucją komorniczą, wynosi 1 191 złotych i 33 grosze.