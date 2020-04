Alkohol i PRL na Opolszczyźnie. Za komuny na półkach królowała czysta

Wódka czysta nie tylko nie plami, ale jest najzdrowsza. Przez wiele lat to przekonanie pokutowało w narodzie. Alkohole kolorowe uważano, że są dla pań. Za ich zdrowie jednak piło się głównie trunki przezroczyste. Przeżyjmy to jeszcze raz. Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części zdjęć z archiwum nto. Tym razem tej "procentowej"...