„Balladyna” opolskiego Teatru Lalki i Aktora najlepszym spektaklem tegorocznych konfrontacji teatralnych!

Nagroda Główna im. Wojciecha Bogusławskiego w wysokości 80 tys. zł – przyznawana teatrom z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnej klasycznej premiery – „za podjęcie dialogu z oryginalnym tekstem i umiejętną pracę z wierszem oraz za konsekwentną inscenizację” – trafiła do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, który wystawił „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Do twórców spektaklu powędrowała także nagroda zespołowa w wysokości 30 tys. zł (do równego podziału) „za umiejętność gry w drużynie i udowodnienie, że tekst Słowackiego brzmi dziś aktualnie i to bez mikroportów”.

Doceniony przez Jury został również zespół aktorski Polskiego Teatru Tańca w Poznaniu (nagroda w wysokości 30 tys. zł do równego podziału) „za precyzję i zaangażowanie” w spektaklu „Kurka wodna albo urojenie” w reżyserii Igora Gorzkowskiego i choreografii Iwony Pasińskiej. Reżyser i choreografka otrzymali dodatkowo dwie równorzędne nagrody indywidualne. W uzasadnieniu jurorzy zwrócili uwagę na owocną współpracę obojga twórców.