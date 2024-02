Premiera w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu. Momo to czuła opowieść w zachwycającej oprawie wizualnej

„Momo” jest debiutem reżyserskim Jacka Bały na opolskiej scenie.

- Jakieś 12 lat temu przeczytałem książkę Endego i całkowicie się zachwyciłem stanem, w jakim znajduje się tytułowa bohaterka, czyli Momo – wyjaśnia Jacek Bała. - To stan bezwarunkowej miłości, uważności, wewnętrznego spokoju. To są kierunki moich poszukiwań i cel, dla którego zajmuję się sztuką, żeby opowiadać o tych przestrzeniach. To wszystko znalazłem u Endego. Tak jak w książce, to ziarenko zostało zasiane i tak jak kwiat się rozwijało, i tu znalazło przestrzeń do rozkwitnięcia w Teatrze Lalki i Aktora w Opolu.