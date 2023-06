Boże Ciało 2023 w Opolu. Tłumy wiernych wzięły udział w procesji z kościoła na "Górce" w Opolu

Ponad tysiąc Opolan wzięło udział w tradycyjnej procesji Bożego Ciała. Mieszkańcy przeszli głównymi ulicami miasta.

Procesja głównymi ulicami Opola z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Bożego Ciała jest już tradycją. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele „na Górce” ( co było spowodowane zamknięciem opolskiej katedry).

Zaraz po niej uformowała się procesja, która skierowała się do Małego Rynku, a później ulicami: Zamkową, Piastowską i Katedralną wróciła do świątyni.

Opolanie słuchali modlili się i słuchali Ewangelii na czterech kolejnych ołtarzach, które jak co roku były zlokalizowane przy:

Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Klasztorze oo. Franciszkanów

Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek

Placu Katedralnym

Miasto było przystrojone kwiatami, co jest już tradycją. Uczestnicy procesji śpiewali, a dziewczynki sypały na ulicę kolorowe płatki kwiatów.