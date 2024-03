Budowa nowego hotelu w Opolu. Inwestycja prowadzona jest obok powstającego właśnie Stadionu Opolskiego

Kolejny hotel powstaje w Opolu

Jak udało się nam ustalić, będzie to hotel znanej sieci De Silva. Co ciekawe, inwestor prowadzi już w Opolu dwa inne hotele - Mercure przy ul. Krakowskiej oraz De Silva Premium przy ul. Leona Powolnego.

To dobre miejsce na hotel

Hotel stał na rozwidleniu obecnych ulic Ozimskiej i Sempołowskiej w Opolu. Na początku działał pod szyldem Monopol. Po wojnie przemianowano go na Bristol. Był w krajobrazie centrum miasta do połowy…

Do tego nowy hotel budowany jest w bardzo bliskiej odległości od dwóch opolskich obwodnic (północnej i piastowskiej), niedaleko też jest stąd do autostrady A4. Natomiast w pobliskiej dzielnicy Wrzoski, znajdują się kolejne tereny inwestycyjne, co do których miasto ma wielkie plany.