Budowa południowej obwodnicy Opola i walka z wykluczeniem komunikacyjnym. To postulaty opolskiego PSL

Marcin Oszańca, prezes opolskiego PSL, zarzuca opolskim parlamentarzystom partii rządzącej, że nie dopilnowali oni, aby w ogólnopolskim programie rządowym 100 obwodnic znalazły się pieniądze na wybudowanie obwodnicy Opola.

- W programie 100 obwodnic nie została uwzględniona obwodnica Opola. Kampania wyborcza to jest dobry moment, by powiedzieć o tym, jakie inwestycje drogowe będą podnoszone w przyszłym parlamencie, gdy już w nim będziemy. Opole jako ważne miasto wojewódzkie i stolica regionu, zasługuje na to by planowana południowa obwodnica Opola powstała i została włączona do planowanej trasy ekspresowej 46 – mówi Marcin Oszańca.