Budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu doczeka się remontu. Koszt inwestycji to prawie 3,5 miliona złotych Adrian Gajewski

Elewacja budynku opolskiej policji zostanie odnowiona. Google Street View

Elewacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Miejskiej Policji w Opolu aktualnie pozostawia wiele do życzenia, jednak to się zmieni. Miasto pozyskało prawie 3,5 miliona złotych ze złożonego projektu do programu Polski Ład. Inwestycja ma zostać zrealizowana do lutego 2026 roku.