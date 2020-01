Chciała wnieść do więzienia w Opolu alkohol i telefon

Do niecodziennej sytuacji doszło w środę (8 stycznia). Na widzenie z osadzonym zgłosiła się kobieta w średnim wieku. Wizyta, jakich wiele przybrała jednak niecodzienny obrót, gdy funkcjonariusze opolskiego aresztu śledczego zorientowali się, że kobieta usiłuje przemycić do więzienia telefon komórkowy oraz alkohol.

- Podjęte przez funkcjonariuszy czynności profilaktyczne pozwoliły zapobiec wniesieniu na teren więzienia przedmiotów niedozwolonych - informuje ppor. Dawid Makowski, rzecznik dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu. - W trakcie kontroli odzieży i obuwia kobiety ubiegającej się o widzenie z osadzonym, ujawniono schowane za paskiem spódnicy telefon komórkowy oraz butelkę z cieczą o charakterystycznym zapachu alkoholu.

Kobieta została poddana kontroli osobistej i szybko się okazało, że to nie koniec jej przewinień. Funkcjonariusze znaleźli też ukryte w staniku tabletki oraz naboje z atramentem (te akurat nie są zabronione - red.). Wstępne badanie wykazało obecność alkoholu w znalezionym płynie. Zbadano również tabletki, sprawdzając czy nie zawierają one substancji odurzających. Ostatecznie okazało się, że są to tabletki przeciwbólowe.