Lubili hulajnogi i klocki Lego. Problem w tym, że lubili je kraść. Złodzieje zabawek zatrzymani przez opolską policję

Kilka dni temu policjanci z Opola zatrzymali 4 osoby podejrzewane o kradzieże zabawek.

Policjanci z Opola poszukują świadków śmiertelnego wypadku, do którego doszło w poniedziałek (15 kwietnia) na drodze krajowej nr 94 pomiędzy Opolem a Walidrogami. Doszło tam do czołowego zderzenia…

Kodeks karny - Art. 278. Kradzież

§ 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1a. Tej samej karze podlega, kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą kartę uprawniającą do podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1, 1a lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

§ 3a. Kto dopuszcza się kradzieży szczególnie zuchwałej,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3, 3a i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii.