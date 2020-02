Chłopski comber to konkurencja dla pań! W Ochodzach mężczyźni wcielili się w Wikingów [ZDJĘCIA]

Przyznaje, że sam miał pewne obawy jak to będzie przy takiej rzeszy chłopów, czy nie będzie wybryków i złych zachowań. - Ale okazały się bezpodstawne. Bracia Heinze, którzy prowadzili imprezę, stwierdzili, że babki mogą się od nas uczyć bawić! - podkreśla.

W przygotowanie chłopskiego combra w Ochodzach zaangażowanych było kilka osób. - Było bardzo dużo komentarzy przed imprezą, że to się nie może udać, ponieważ nie będzie kto miał pilnować swoich mężczyzn i nie będą się hamować przy spożywaniu używek - opowiada Piotr Pach, jeden z organizatorów imprezy.

Na początku imprezy uczestnicy wypowiedzieli przysięgę Wikingów, że będą się dobrze zachowywać i bawić do białego rana. - I wszyscy tej przysięgi dotrzymali! - mówi Piotr Pach.

- W przyszłym roku na pewno odbędzie się druga edycja. W jakim gronie? To zależy od żon, czy pozwolą swoim mężom pójść na chłopski comber. Pewne jest jednak, że ci, co byli na tegorocznej imprezie, deklarują udział w przyszłym roku - stwierdza Piotr Pach i dodaje, że postara się na nią zaprosić gwiazdę "adekwatną do imprezy".