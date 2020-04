Czar czterech kółek, krótkie wspomnienie polskiej motodramy. Tym się kiedyś jeździło [Z ARCHIWUM NTO]

Trudno dziś w to uwierzyć, ale mały fiat był kiedyś marzeniem wielu Polaków. Właściwie to malutkie autko niepodobne do samochodu zrewolucjonizowało polską motoryzację. W nim odbijaliśmy się od dna. Ale maluch to nie wszystko. Czym jeszcze jeździliśmy? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z archiwum nto!