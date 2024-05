L4 to nie jest dodatkowy urlop. Opolski ZUS cofnął 81 osobom zasiłek chorobowy

Opolski ZUS przypomina, że zwolnienie lekarskie pod żadnym pozorem nie może być wykorzystywane jako okazja do przedłużenia urlopu czy pracy w innych miejscach. Czas ten powinien być przeznaczony na leczenie i rehabilitację. Osoby próbujące przechytrzyć ZUS mogą spodziewać się kar i odebrania zasiłku.

- W pierwszym kwartale tego roku opolski ZUS pozbawił prawa do zasiłku chorobowego 81 osób z 791 poddanych kontroli pod kątem prawidłowości wykorzystania zwolnienia chorobowego. Kwota cofniętych bądź wstrzymanych świadczeń sięgnęła ponad 113 tysięcy złotych, co jest najwyższą kwotą od kilku lat – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Jednocześnie rzecznik opolskiego ZUS-u podkreśla, że liczba przeprowadzanych kontroli z roku na rok wzrasta.

- ZUS jako instytucja wypłacająca zasiłki (w tym chorobowy) jest zobowiązany do kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich przez osoby zgłoszone do ubezpieczeń społecznych. Weryfikacja to nic innego jak sprawdzenie, czy ubezpieczony wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem i stosuje się do zaleceń lekarza. Możliwość sprawdzenia co robi pracownik podczas e-zwolnienia ma również płatnik składek (pracodawca), który opłaca składki w ZUS za co najmniej 20 osób - wyjaśnia Sebastian Szczurek z opolskiego ZUS-u.