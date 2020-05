Czwarta powieść kryminalna opolskiego policjanta Aleksandra Sowy

Akcja powieści dzieje się na warszawskiej Pradze. W połowie 1997 roku zostaje porwana córka milionera, potentata w branży mięsnej. Jest torturowana, gwałcona i trzymana w nieludzkich warunkach. Ojciec powiadamia policję i wynajmuje znanego detektywa.

Żeby się dowiedzieć, co się zdarzyło dalej, trzeba sięgnąć do lektury. Można się spodziewać czytania z zapartym tchem. Wydana w ubiegłym roku powieść „Gwiazdy Oriona” tego samego autora została uznana za „Najlepszą książkę na lato 2019” oraz najlepszą w kategorii sensacja, kryminał. Oddało na nią wtedy głos ponad 55 tysięcy czytelników.

„Czas wagi” jest czwartą powieścią należącą do tzw. cyklu astronomicznego – mówi Aleksander Sowa. - Łączy je m.in. postać Emila Stompora. W najnowszej powieści ten policjant ma już trochę więcej doświadczenia i wypracowanych metod pracy. No i jest trudnym partnerem dla przełożonych, co podnosi atrakcyjność opowieści. Akcja rozgrywa się siedem lat później niż w „Gwiazdach Oriona”. Jak wszystkie moje książki kryminalne fabuła „Czasu wagi” jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Ale to nie znaczy, że te wydarzenia zostają wprost przeniesione do powieściowego świata. Tego staram się nigdy nie robić.