Czy jesteś wystarczająco silny? Opolska policja zaprasza na próbne testy sprawnościowe Łukasz Biernacki

Bieg z manekinem, przewrót w przód czy rzut piłką lekarską. To tylko niektóre z umiejętności sprawdzane na torze przeszkód, który należy zaliczyć przed wstąpieniem do policji. Opolscy mundurowi zachęcają, by niezobowiązująco sprawdzić się w takim teście.