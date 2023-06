Czy Opole jest miastem przyjaznym dzieciom? Oceni to UNICEF, a wyniki poznamy za pół roku. A Wy jakie macie zdanie?

Program Miasto Przyjazne Dzieciom to globalna inicjatywa UNICEF skierowana do samorządów, która funkcjonuje już od 27 lat. W tym czasie do programu dołączyło 4000 miast z 45 krajów.

- Rozwijając Opole, chcemy uwzględniać opinie młodego pokolenia. Pragniemy, aby potrzeby młodych były w pełni odzwierciedlone i uwzględnione w planowanych działaniach. Chcemy, by młodzi Opolanie realnie uczestniczyli w życiu naszego miasta oraz mieli wpływ na decyzje ich dotyczące – podkreśla Aleksander Iszczuk, naczelnik wydziału oświaty.

Pierwszym w Polsce miastem, które otrzymało ten tytuł była Gdynia. Podobnie nagradzane w ostatnich latach były Londyn, Paryż i Quebec.

Certyfikat przyznawany jest na dwa lata. Jeśli Opole go otrzyma, urzędnicy będą musieli udowodnić UNICEF-owi, że Opole zasługuje na ten tytuł oraz wdrażać kolejne elementy polityki rodzinnej, tak aby można było przejść kolejną certyfikację.