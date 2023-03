„Duma województwa opolskiego” PFRON podsumowuje programy na rzecz osób niepełnosprawnych

PFRON w ostatnich latach przekazał wielomilionowe wsparcie na rzecz aktywizacji i działania osób niepełnosprawnych.

- Mamy się czym pochwalić. W ubiegłym roku wsparcie kierowane do różnych źródeł, w różne miejsca w województwie opolskim przekroczyło 100 milionów złotych, w przeciągu ostatnich 7 lat, to wsparcie ze strony funduszu to prawie pół miliarda złotych – mówił Łukasz Żmuda, dyrektor opolskiego oddziału Państwowego Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.