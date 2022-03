Dzięki współpracy partnerskiej powiatów: opolskiego, Saalfeld-Rudolstadt i kałuskiego, na Ukrainę trafią trzy karetki pogotowia

Dzięki współpracy powiatu opolskiego oraz Saalfeld-Rudolstadt w Turyngii w Niemczech do Opola przyjadą trzy karetki pogotowia, które zostaną przekazane na walczącą z rosyjskim najeźdźcą Ukrainę.

- A dokładnie pojadą do powiatu kałuskiego, naszego partnerskiego, skąd trafią na front - mówi Henryk Lakwa, starosta opolski.

Ambulanse wyposażone są oczywiście w nosze i cały sprzęt medyczny, ale również będą zapełnione po brzegi darami medycznymi.

- Wiemy, że Ukraińcy woleliby, żeby był to sprzęt militarny potrzebny do obrony ich ojczyzny, ale nie jesteśmy w stanie im go dostarczyć. Natomiast jeśli chodzi o ratowanie ludzkiego życia, nie może być nic lepszego jak dobrze wyposażona karetka pogotowia – mówi Henryk Lakwa.