Dziś rozpoczęły się Opolskie Dni Seniora. Seniorzy po raz 25. rządzą miastem

Na scenie ustawionej na opolskim rynku uczestnicy domów dziennego pobytu dla seniorów oraz klubów seniora prezentowali się muzycznie, tanecznie i aktorsko. Było radośnie, kolorowo i energetycznie. Czasami miało się wrażenie, że to nie Dni Seniora, a Piastonalia!

- Bardzo czekamy na to wydarzenie, bo przy okazji możemy zaprezentować nasze talenty, to, czym zajmujemy się na co dzień. Cieszymy się, że ktoś nas zaprasza i możemy się pokazać – mówiła Krystyna Kowalczyk z Domu Dziennego Pobytu Złota Jesień w Opolu. – Fajnie jest być seniorem. Jest emerytura, więc są pieniądze. Jest czas, koleżanki, koledzy, więc są imprezy. Wiek to tylko cyfry, najważniejsze jest podejście i umiejętność korzystania z życia w każdym wieku.