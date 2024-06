Emocje w meczu Polska - Holandia. Tak opolanie kibicowali reprezentacji Polski w strefie kibica w Stegu Arenie

Reprezentacja Polski rozegrała w niedzielę pierwszy mecz na Mistrzostwach Europy 2024 w piłce nożnej. Ich przeciwnikiem była Holandia.

- Bardzo dobrze zagrali pierwszą połowę – komentował w przerwie 12-letni Kacper Nita z Opola, który na mecz przyszedł z rodzicami i młodszym bratem Filipem. – Podobali mi się szczególnie Urbański, Zieliński i Romanczuk. Pierwsza bramka była świetna. Dobrze wykonany stały fragment gry przez Zielińskiego, który zaowocował strzałem Adama Buksy.

Styl gry biało-czerwonych równie dobrze oceniał tata Kacpra, Krzysztof. – Reprezentacja pokazuje dzisiaj bardzo dobrą piłkę, choć oczywiście byłbym jeszcze bardziej zadowolony, gdyby strzelili kolejne bramki. Liczę na co najmniej jednego gola w drugiej połowie – mówił tuż przed jej rozpoczęciem. - Holandia to mocny zespół, z wieloma gwiazdami, ale my przez pierwsze 45 minut radziliśmy sobie z nimi świetnie. Trochę obawiałem się, jak będzie wyglądała gra bez Roberta Lewandowskiego, ale okazało się, że niepotrzebnie.