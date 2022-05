Fenomenalna Alexandra Conunova solistką piątkowego koncertu symfonicznego w Filharmonii Opolskiej

W programie między innymi ognista i przepełniona iberyjskim brzmieniem Symfonia hiszpańska op. 21 na skrzypce i orkiestrę Édouarda Lalo w wykonaniu Alexandry Conunovej na skrzypcach "von Vecsey" z 1730 roku, zrobionych przez Giuseppe Guarneriniego „del Gesù”. Koncert rozpocznie Uwertura bohaterska Andrzeja Panufnika, której ostatni akord Es-dur nawiązuje do tonacji, w której skomponowana została słynna III Symfonia Eroica op. 55 Beethovena. Wysłuchanie tego utworu powinno znaleźć się na liście "must have" każdego melomana.

Solistką wieczoru będzie urodzona w Mołdawii wybitna skrzypaczka, laureatka prestiżowych konkursów, stale koncertująca z wiodącymi orkiestrami i światowej sławy dyrygentami. - Dla mnie sukcesem jest każdy koncert, w którym mam okazję wystąpić przed publicznością wykonując wspaniałe kompozycje, nad którymi aktualnie pracuję - mówi artystka.

Otrzymawszy tytuł Maître ès Arts, przyznany przez prezydenta Mołdawii, założyła w Kiszyniowie fundację charytatywną ArtaVie, mającą na celu pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz dzieciom z jej dawnej szkoły.