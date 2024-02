Gdzie morsować w Opolu i regionie? Te miejsca na zimne kąpiele wybierają Opolanie. Hity sezonu 2024

Chętnych, by pokonać własne słabości i kąpać się w lodowatej wodzie, jest coraz więcej. Dlateo przygotowaliśmy listę akwenów z całej Opolszczyzny, by podpowiedzieć Wam, gdzie możecie zażywać lodowatych kąpieli bezpiecznie.

Wbrew pozorom nie każda kamionka jest dobrą opcją na morsowanie. Zwłaszcza dla tych, którzy stawiają pierwsze kroki.

- Bezpieczeństwo to podstawa, dlatego nie wybierajcie akwenów przypadkowo, kierując się na przykład tym, że znajduje się on najbliżej waszego miejsca zamieszkania – podpowiada Dariusz Chwist z grupy Morsy Opole. – Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z tych zbiorników, na których latem są tworzone kąpieliska. Jest to dla nas wskazówka, że zejścia do wody są łagodne. Z tego powodu my morsujemy na kamionce Bolko w Opolu. Wiem, że wielu amatorów takiego spędzania wolnego czasu decyduje się na kamionki Piast czy Silesia, ale trzeba pamiętać, że w tym przypadku blisko brzegu znajdują się gwałtowne uskoki. Nie polecam tych miejsc tym, którzy stawiają pierwsze kroki, jak i tym, którzy chcą morsować z dziećmi.