Góry Opawskie najzimniejszym miejscem na Opolszczyźnie. Najcieplejsze jest Jezioro Turawskie

Do najzimniejszych regionów województwa należą Góry Opawskie. Nad ranem mieszkańcy Głuchołaz czy Jarnołtówka zobaczyli na termometrach - 22 a nawet miejscami - 23 stopnie Celsjusza. Po wschodzie słońca temperatura zaczęła szybko rosnąć, bowiem mamy słoneczną temperaturę wyżową.

Według danych IMGW o godzinie 11 we wtorek 9 stycznia najzimniejszym miastem województwa były Głuchołazy (-14 stopni C). W Prudniku było - 13, a w Nysie - 12. Podobna temperaturę notowano też w Opolu. Najcieplej było w bezpośrednim sąsiedztwie Jeziora Turawskiego (- 8 stopni C), gdzie duży akwen wodny stabilizuje skoki temperatur.

W górach mamy do czynienia ze zjawiskiem inwersji, czyli im wyżej, tym cieplej. O 11 termometr na ścianie schroniska górskiego Pod Kopą Biskupią pokazywał - 10 stopni.

W górach leży ok. 15 cm puchowego śniegu i jest bardzo malowniczo. Niestety, tam mroźna pogoda jest poważnym zagrożeniem dla dzikich zwierząt.