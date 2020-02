Huragan Ciara dziś uderzy w nasz region. Ostrzeżenie IMGW

Huraganowy wiatr pojawi się u nas ok. godz. 20.00. Ostrzeżenie obowiązuje do godz. 21.00 w poniedziałek, 10 lutego.

Przewiduje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, lokalnie do 110 km/h, z południa i południowego zachodu. Najsilniejszy wiatr prognozowany jest nad ranem.