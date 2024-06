Imponujące maszyny przyjechały na Electro Moto Show do Dobrodzienia. Można je przetestować

- Toyota Mirai to samochód elektryczny o napędzie wodorowym. Wodór potrzebny jest do tego, żeby na pokładzie tego samochodu wytworzyć prąd, który służy do napędu silnika elektrycznego. Można więc powiedzieć, że mamy do czynienia z samochodem, który wytwarza prąd na pokładzie, czyli taka minielektrownia - wyjaśnia Arkadiusz Mzyk, kierownik ks. obsługi klienta w Toyota Szic w Opolu. - W sumie można tutaj zatankować, czyli nie trzeba ładować prądu, ale zatankować nieco ponad 5 kg wodoru. I te 5 kilogramów wystarczy na przejechanie 560-650 km. Toyota Mirai zużywa średnio 0,8 kg wodoru na 100 km metrów.