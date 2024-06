Rusza remont ulicy Prószkowskiej w Opolu. Będą kolejne utrudnienia dla kierowców

Prace prowadzone będą wieczorami i nocą

Miejski Zarząd Dróg w Opolu rusza z remontem kolejnej ulicy. Tym razem Prószkowskiej. Chodzi o odcinek o długości około 350 metrów od skrzyżowania z ul. Niemodlińską do skrzyżowania z ul. Wyczółkowskiego.

- Pierwszego dnia sfrezowana zostanie nawierzchnia jezdni, a prace będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych - mówi Mariusz Chałupnik, specjalista do spraw komunikacji w Miejskim Zarządzie Dróg w Opolu.

Robotnicy wyregulują też krawężniki i studzienki, a na końcu ułożą nową warstwę ścieralną. Szacowany termin zakończenia prac to piątek 28 czerwca.

Wrocławska też w remoncie

To kolejna opolska ulica przeznaczona do remontu. Od ponad tygodnia prace trwają na ul. Wrocławskiej. Drogowcy prace rozpoczęli od przebudowy wyspy rozdziału ruchu na wysokości stacji paliw Shell przy skrzyżowaniu Wrocławskiej z Partyzancką i Domańskiego.

- Remont wyspy rozdziału ma potrwać około dwóch tygodni, czyli do końca roku szkolnego- mówi Mariusz Chałupnik. - Kiedy ruch na drogach będzie już mniejszy, wtedy zaczną się roboty związane z naprawą jezdni.

Czas trwania całego remontu, który obejmie blisko dwukilometrowy odcinek do skrzyżowania ulicy Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej i Niemodlińską do skrzyżowania z Partyzancką i Domańskiego, to około trzech miesięcy.