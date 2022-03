Jak uchodźcy zmieniają oblicze Opolszczyzny? Już co 20 mieszkaniec Głuchołaz to Ukrainiec

Z dnia na dzień na ulicach 13 tysięcznych Głuchołaz widać coraz więcej ludzi, zwiększony ruch samochodowy. Na ulicach pojawiły się nowe twarze, coraz częściej słychać język ukraiński. Do czwartku 10 marca do miejscowych przedszkoli zapisano 10 ukraińskich dzieci, a do szkół 18, ale w miejscowych ośrodkach przebywają setki dzieci - uciekinierów.

Turystyczny charakter gminy Głuchołazy powoduje, że znajduje się tu najbardziej rozbudowana baza turystyczna na Opolszczyźnie, miejscowe ośrodki wypoczynkowe w sumie dysponują ok. 3 tysiącami miejsc. Niektóre z nich, te bardziej ekskluzywne i droższe, nie przyjmują uchodźców. Inne od razu dogadały się z wojewodą i otworzyły swoje drzwi dla Ukraińców.

Ponad stu podopiecznych z domów dziecka w Kijowie zakwaterowano w ośrodku Caritas Skowronek. Ponad sto osób mieszka w Pokrzywnej w ośrodku Złoty Potok – Gorzelanny. Zajęty jest Ziemowit w Jarnołtówku. Co najmniej 80 osób zakwaterowały w swoich domach głuchołaskie rodziny. Kolejnych 30 rodzin zgłosiło chęć goszczenia uchodźców. Część Ukraińców samodzielnie wynajmuje ostatnie wolne lokale w mieście. Rekordzistą jest ośrodek Banderoza: Pół tysiąca Ukraińców, prawie same matki i dzieci.