Jeden z najbardziej znanych gitarzystów rockowych zagra w piątek w Starym Domu w Domecku

Gus G, a właściwie Kostas Karamitrudis, to grecki muzyk i kompozytor, multiinstrumentalista. Znany jest przede wszystkim z występów w zespole Firewind, w którym gra na gitarze od 1998 roku i ma na swoim koncie osiem albumów studyjnych oraz liczne trasy koncertowe. Występował także w zespołach Dream Evil, Mystic Prophecy i Nightrage. Jako muzyk koncertowy współpracował ze szwedzką formacją Arch Enemy.

Grał na największych scenach świata w latach 2009-2017, jako członek zespołu supergwiazdy Ozzy'ego Osbourne'a i wzbogacił swoją niesamowitą zręcznością album Ozzy'ego "Scream". Ponadto Gus jest znaną postacią na melodic power metalowej scenie jako założyciel i lider własnej grupy Firewind od około dwudziestu lat

Trzecim filarem jego niezwykle owocnej kariery jest działalność solowa, na którą złożyły się dwa świetnie przyjęte albumy I Am the Fire (2014) oraz Brand New Revolution (2015). Kontynuacją tej odnoszącej sukcesy serii był album Fearless, który ukazał się w 2018 roku nakładem AFM Records.