Jerzy Owsiak w Opolu. Odebrał honorową odznakę i odsłonił pamiątkową tablicę na wyspie Bolko

- Pomoc trafia do nas od wielu lat. W tym okresie to jest prawie 10 milionów złotych, które trafiły do naszego szpitala. Praktycznie na każdym oddziale możemy spotkać się ze sprzętem z WOŚP – mówił Dariusz Madera, dyrektor generalny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. - Warto dodać, że pracownicy USK też angażują się w akcje organizowane przez fundację w formie charytatywnej, ale również angażują się jako eksperci. Nasza współpraca jest wielowymiarowa