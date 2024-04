Urologia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wzbogaciła się o nowy sprzęt. Pacjenci z kamicą moczową już z niego korzystają

Do Pracowni Litotrypsji działającej w ramach Oddziału Urologicznego, gdzie wykonywane są zabiegi u pacjentów z kamicą nerkową, polegające na rozbijaniu i rozkruszaniu kamieni, co umożliwia ich wydalenie oraz diagnostyka i terapia nowotworów górnych dróg moczowych, trafił właśnie stół operacyjny z mobilnym aparatem RTG z ramieniem C oraz drukarką. Nowy sprzęt zastąpił wysłużony. Jego koszt to łącznie 531 tys. zł.

- Pozwala on nam na wykonywanie zabiegów metodą endoskopową. Oznacza to, że dostajemy się do nerek albo przez niewielki otwór w powłokach ciała, gdy chcemy usunąć złogi z miedniczki nerkowej, albo drogami naturalnymi, tj. przez cewkę moczową, pęcherz i moczowód, gdy usuwamy lub dezintegrujemy laserem złogi w moczowodzie i układzie kielichowo-miedniczowym - opisuje dr hab. Marcin Życzkowski, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Oddziału Urologii i uniwersyteckiej Kliniki Urologii.