Karambol 7 pojazdów na autostradzie A4 między węzłami Opole Południe i Krapkowice. Droga częściowo zablokowana w kierunku Katowic

Do kolizji doszło ok. godziny 19 na autostradzie A4 w kierunku Katowic. 6 osobówek zderzyło się między węzłami Opole Południe i Krapkowice. To 247 km autostrady. Według pierwszych informacji służb mundurowych, w kolizji nikt nie ucierpiał.

Zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Katowic. Służby Ratownicze oraz Patrol A4 są na miejscu zdarzenia. Zablokowany prawy pas ruchu i pas awaryjny. Ruch odbywa się pasem lewym.

Utrudnienie przewidywane jest na 2 godziny.