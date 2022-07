Karmiące piersią mamy nie muszą chować się w toaletach. Niesamowita akcja opolskiej fotografki

– Gdy synek miał 3 miesiące poszliśmy do restauracji. Zapytałam obsługę, gdzie mogę nakarmić dziecko i osłupiałam, bo odesłano mnie do toalety. Byłam oburzona. Nikt z nas nie chciałby jeść w ubikacji, dlatego w głowie mi się nie mieściło, że ktoś wpadł na pomysł, by wysłać do takich warunków niemowlaka i uznał, że to jest w porządku – wspomina.

Pani Gosia zamiast do toalety poszła do samochodu i tam nakarmiła Piotrusia. Obiecała też sobie, że więcej nikogo o pozwolenie nie zapyta. Słowa dotrzymała, ale wtedy pojawił się pomysł, by pójść o krok dalej.