Życie mocno je poturbowało. Dzięki fotografce z Opola te wyjątkowe kobiety znów się uśmiechają

– To było lato ubiegłego roku, wokół zamku w Mosznej ukwiecone łąki. Podczas jednego ze spotkań terapeutycznych zaproponowałam, że zorganizuję sesję zdjęciową. Tak po prostu, żeby panie miały pamiątkę – wspomina fotografka. – Jedna z prowadzących zajęcia powiedziała mi, że to się nie uda, ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie spróbowała.

Koncepcja była taka, że panie spotkają się na wspólnym wyplataniu wianków, które później staną się rekwizytem sesyjnym.

– Wyznaczyłam datę, rozłożyłam kocyk i zabrałam się do pracy – wspomina ze śmiechem Joanna Dzido. - Na początku byłam sama. Wkrótce dołączyły do mnie trzy panie, później trzy kolejne. Na wieczornej sesji było już 12 kobiet. Kolejne zdecydowały się nazajutrz, gdy zobaczyły pierwsze efekty naszej sesji. Ostatecznie przed obiektywem stanęło 17 kobiet, a ja puchłam z dumy, że to się udało. Największą radość sprawiło mi to, gdy widziałam szczęście na twarzach pań. Niektóre nie uśmiechały się od wielu miesięcy.