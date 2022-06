Karolinka zostaje w Opolu! Magdalena Meg Krzemień wygrywa Debiuty. To był znakomity koncert naszej opolanki Mateusz Majnusz

Debiuty Opole 2022. Magdalena "Meg" Krzemień, pochodząca z Niemodlina wokalistka, została zwyciężczynią konkursu „Debiuty” i to do niej trafiła nagroda im. Anny Jantar. Utalentowana opolanka ma swoim koncie już wiele osiągnięć, ale to wygrana na festiwalu była jej największym marzeniem. Dała kapitalny koncert, który porwał do zabawy publiczność w amfiteatrze i nie pozostawił innego wyboru jury.