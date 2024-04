Kasowanie punktów karnych 2024. Czy wszystkim kierowcom punkty karne skasują się po roku?

Punkty karne. Co się dzieje po przekroczeniu limitu?

Kiedy skasują się punkty karne?

Zgodnie z art. 17 ust. 2 i 3 ustawy z 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego wpisane do ewidencji usuwa się po upływie jednego roku od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia wydanego w sprawie o naruszenie. Jeżeli w sprawie o naruszenie nałożono grzywnę w drodze mandatu karnego stanowiącą dochód budżetu państwa lub gdy grzywnę nałożył w drodze mandatu karnego organ Inspekcji Transportu Drogowego, punkty przypisane temu naruszeniu usuwa się z ewidencji po upływie jednego roku od daty uiszczenia grzywny za naruszenie. Co to oznacza w praktyce?

Komenda Główna Policji potwierdza, że punkty karne są usuwane z ewidencji po upływie 1 roku od dnia zapłacenia grzywny, a jeżeli należność z tytułu tej grzywny została umorzona, to ów rok liczy się od daty wydania ostatecznego orzeczenia o jej umorzeniu.