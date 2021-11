Katarzyna Zdanowicz we wtorek będzie gościem 19. Opolskiej Jesieni Literackiej

Bohaterkami książki jest dziewięć́ niezwykłych kobiet, żon i partnerek himalaistów. Ten zbiór reportaży opowiada o wielkiej pasji i miłości, ale też o czekaniu, lękach, dumie, a nierzadko rozpaczy. Kiedy oni zdobywają̨ najwyższe szczyty świata, są̨ bohaterami mediów, one w domach walczą̨ z codziennością̨. Jak dużo są̨ w stanie poświęcić́ w związkach, żeby partner mógł realizować́ swoją ekstremalną pasję? W imię̨ czego te kobiety żyją w cieniu wielkiej góry?

"To nie jest książka o himalaistach, ale ma się̨ wrażenie, jakby byli w pokoju obok i chętnie szerzej otworzyli drzwi, za którymi Katarzyna Zdanowicz prowadzi rozmowy z ich żonami i partnerkami. Co by wtedy usłyszeli? Kawał trudnej prawdy również̇ o sobie, odgłosy i zapachy zwyczajnego zżycia, w którym nie uczestniczyli, będąc na wielomiesięcznych wyprawach, śmiech i łzy, czasem wściekłość́, zawsze nadzieję, że przecież̇ wróci" - czytamy w nocie Wydawcy.