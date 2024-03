Kiedy kobieta ma focha, ale jeszcze pozwala ci się wytłumaczyć. Co wtedy powiedzieć? Zobacz najlepsze memy o kobietach Mirosław Dragon

Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to wiadomo, co robić. Na pewno nie to, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach.