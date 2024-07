Kleszcze atakują nie tylko w lasach. Groźne są także w mieście! Coraz więcej Opolan choruje na boreliozę

– W aptece można kupić specjalne szczypce czy ssawki, które pozwalają precyzyjnie usunąć kleszcza, a po jego usunięciu miejsce ukąszenia należy zdezynfekować. Pod żadnym pozorem nie należy wcześniej smarować go masłem, czy polewać alkoholem, bo i o takich teoriach słyszałam od pacjentów – mówi Wiesława Błudzin, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych oraz ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźny w Szpitalu Wojewódzkim w Opolu. - Jeśli nie jest to masowe ukąszenie, to nie stosuje się profilaktycznie antybiotykoterapii. Nawet, gdyby kleszcz był zakażony krętkami Borrelia, to nasz układ odpornościowy powinien sobie poradzić. Oczywiście im dłużej pozwolimy kleszczowi tkwić w skórze, tym większe ryzyko, dlatego tak ważne jest dokładnie obejrzenie skóry i to nie tylko wtedy, gdy wracamy z lasu czy z działki.