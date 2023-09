Koalicja Obywatelska pierwsza w regionie zarejestrowała listy wyborcze w PKW

Komitetowi Wyborczemu Koalicji Obywatelskiej udało się zebrać prawie 20 tysięcy podpisów.

- Rejestrujemy dzisiaj listy Koalicji Obywatelskiej, jako pierwsi. 24 kandydatów do Sejmu, dwóch senatorów. Mamy prawie 20 tysięcy podpisów, w tym 12 tysięcy do Sejmu, czyli przekroczyliśmy razy dwa wymaganą liczbę i po cztery tysiące na senatora Godylę i senatora Jarmuziewicza. – informuje Zbigniew Kubalańca, szef sztabu regionalnego KO w Opolu. - Niektórzy pokazali dopiero „jedynki”, niektórzy nie są w stanie dogadać się, czy idą razem, czy osobno. My jako drużyna Koalicji Obywatelskiej, jako koalicja: Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywy Polskiej, jesteśmy jedną zgraną drużyną.