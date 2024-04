Taśmy posła Gomoły. Prokuratura wszczęła śledztwo. Sprawdzi, czy doszło do omijania finansowania kampanii

Wstępne postępowanie wyjaśniające zostało zainicjowane po ujawnieniu przez naszą redakcję stenogramów rozmowy z udziałem Adama Gomoły, które rzuciły światło na nieprawidłowości w finansowaniu kampanii wyborczej partii Szymona Hołowni.

Na nagraniu Gomoła instruuje kandydata na radnego, co ma zrobić zanim trafi na pierwsze miejsca na liście Trzeciej Drogi do sejmiku wojewódzkiego. Zachęca go do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy bliskiej współpracowniczki posła.Tłumaczy, że w ten sposób można ominąć limity finansowania kampanii wyborczej. Gomoła sugeruje mu także, że takie działanie jest w jego środowisku politycznym powszechną praktyką.