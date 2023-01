Koło remizy strażackiej w Opolu-Szczepanowicach dachował samochód. Natychmiast ruszyli na pomoc. Kierowca trafił do szpitala KM

W sobotę, 7 stycznia ok. godz. 19:25 na ul. Stawowej w Opolu dachował samochód osobowy. Do zdarzenia doszło niedaleko remizy druhów z OSP Opole-Szczepanowice. Kierowca został poszkodowany i trafił do szpitala.