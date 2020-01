Koncert Krzysztofa Cugowskiego w Opolu dał bezdomnym 40 tysięcy złotych

- Będzie się mieścił w podziemiach Domu Księży Emerytów – mówi siostra Aldona Skrzypiec, jałmużnik biskupa opolskiego. - Chcemy całkowicie wyremontować (nowe instalacje) i adaptować pomieszczenia o powierzchni ponad 120 metrów kwadratowych. Zależy nam, by znalazło się tam miejsce na jadalnię dla 50 osób, jakaś skromna kuchnia oraz pokój do spotkań i rozmów. Wszystko po to, by bezdomni mogli bardziej żyć z godnością. Koszt prac szacujemy na 200 tys. złotych.