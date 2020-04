Koronawirus. Dodatkowych 30 mln zł na służbę zdrowia w regionie. Będą nowe karetki, respiratory, łóżka do intensywnej terapii

Pieniądze, w sumie blisko 30 milionów złotych, pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tej puli blisko 2/3 (19 milionów złotych) zostanie przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, które powinny wystarczyć na trzy miesiące.

- Są to tysiące kombinezonów i fartuchów ochronnych, masek, rękawic, gogli i przyłbic, rękawic, a także płyny do dezynfekcji skóry i powierzchni – wylicza Andrzej Buła. - Wszystko to ma trafić do szpitali i stacji sanitarno-epidemiologicznych w całym regionie - dodaje.