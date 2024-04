Nie uwierzycie, czym karmią pacjentów w polskich szpitalach. Jedzenie ze szpitalnej kuchni. Są również zdjęcia z opolskich szpitali

- Sama stołuję się na stołówce szpitalnej, stołuje się tutaj 75 procent spośród ponad tysiąca zatrudnionych w szpitalu. Jemy te same zupy, co pacjenci, i bardzo nam smakują – mówi Renata Jażdż-Zaleska, dyrektorka Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju, a w przeszłości prezes szpitala powiatowego w Kluczborku. - Trzeba pamiętać, że w szpitalu mamy normy kaloryczne. Jeśli ktoś w domu jadł 6 kromek ma śniadanie, do tego mnóstwo słodyczy, pił słodzone napoje, lubił też najeść się wieczorem, to szpital jest dobrym przykładem dla pacjentów, jak powinno się racjonalnie odżywiać.