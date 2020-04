Koronawirus. Zakaz wstępu do lasów i parków narodowych wprowadzony tymczasowo do 11 kwietnia

Lasy Państwowe wprowadzają tymczasowy zakaz wstępu do lasu, a parki narodowe pozostają zamknięte. Jest to związane z trwającym stanem epidemii. Zakaz potrwa od 3 do 11 kwietnia - podaje Ministerstwo Środowiska.

Ostatnie dni pokazują, że mimo próśb i apeli, wciąż dużo osób wykorzystuje czas odizolowania na pikniki i towarzyskie spotkania, m.in. na terenach zarządzanych przez Lasy Państwowe - czytamy na Facebooku Ministerstwa Środowiska. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych oraz Dyrektorzy Parków Narodowych polecili wprowadzić okresowy zakaz wstępu - do 11 kwietnia 2020 roku włącznie. Straż Leśna i Straż Parków Narodowych będzie egzekwowała przestrzeganie tego zakazu. W czasach epidemii jedynie solidarne i odpowiedzialne zachowanie daje nadzieję na jej skrócenie i na szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Prosimy o poważnie potraktowanie tych zakazów, w trosce o nas wszystkich. Ludzkie życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Możemy je ochronić jedynie poprzez wspólne poddanie się koniecznym i tymczasowym ograniczeniom - czytamy w oświadczeniu ministerstwa.



